В Варшаве состоялась инаугурация Бронислава Коморовского

Инаугурация завершилась несколько часов назад в Варшаве. Сама церемония состояла из нескольких частей, но гораздо больше всех интересовала речь Коморовского после присяги.

Во второй половине следующего года Польша будет председательствовать в Евросоюзе. Поэтому сегодня приставка «евро» в речи Коморовского фигурировала особо часто.

Начало инаугурации в зале заседаний Национального Сейма. Коморовский, положа руку на сердце, присягает на верность Родине. На местах зрителей бывшие президенты Валенса и Квасьневский, глава Европарламента Бузек, представители дипкорпуса. Но практически никого известного с Востока. Впрочем, когда Коморовский в своей речи касается аспектов внешней политики, многое становится понятным.

Бронислав Коморовский, Президент Республики Польша:

Мы входим в группу лидеров европейских государств и хотим укрепить, вдохновить и придать динамику старому континенту, начало чему, я надеюсь, будет положено через год во время польской президентуры в ЕС. Я считаю, что ключевым для европейской стабильности является формирование отношений в рамках Веймарского треугольника, то есть по линии Польша-Германия-Франция. Также одним из столпов внешней политики Польши будут тесные отношения с США и трансатлантические связи.

Впрочем, упомянул Коморовский и о программе «Восточное партнерство». Мол, в ее рамках тоже нужно работать интенсивно. О том, как именно, потом расспрашивали в кулуарах председателя Европарламента.

Ежи Бузек, председатель Европарламента:

Если Польша хочет занять достойное место в Европейском доме, то перед Президентом Коморовским сейчас стоит очень важная задача — научиться сотрудничать со всеми, а не только с теми, кого он считает своими союзниками.

По теме союзников журналистам уже сегодня было что отметить. Ведь недавний конкурент Коморовского на президентских выборах Ярослав Качиньский на церемонию так и не явился. Депутаты его партии пояснили: просто соратники Коморовского по Гражданской платформе до сих пор нелицеприятно высказываются в адрес погибшего под Смоленском брата Ярослава Леха Качиньского.

Что интересно, с появлением нового Президента премьер в Польше не меняется: смысла в его переизбрании парламентом никакого. Ведь у партии Гражданская платформа теперь не только свой президент — Коморовский, свой премьер — Дональд Туск, но и по-прежнему большинство в парламенте. А значит, политической монополии в Польше быть как минимум до следующего года. До парламентских выборов.