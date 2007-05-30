В Варне открывается Европейская региональная конференция Интерпола

Представитель Беларуси принимает участие в 36-й Европейской региональной конференции Интерпола. Она открывается 30 мая в болгарской Варне.Участники форума рассмотрят вопросы повышения эффективности международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, торговлей людьми, терроризмом и преступлениями в сфере высоких технологий. Обсудят также некоторые аспекты противодействия нелегальному обороту наркотиков, проведения трансграничных полицейских операций, обеспечения общественной безопасности на массовых международных мероприятиях и совершенствования механизмов обмена информацией.