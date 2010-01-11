В Украине закончился срок регистрации наблюдателей за выборами Президента

18 кандидатов и пока самая тихая политическая кампания за последние годы. Эксперты отмечают, она стала менее эмоциональной, зато гораздо более социальной. Все кандидаты агитируют за себя в регионах.

Пиджак для интеллигента, спикера, президента, лидера оппозиции, премьера и банкира. Их всех объединяет желание стать новым главой Украины, а модельера Светлану Зозулю и детей одного из детских домов Киева – желание обратить внимание на серьезные проблемы. В рамках проекта модельер и дети-сироты сшили 6 пиджаков для 6 основных кандидатов. На каждом ребята разместили свои послания для будущего Президента. Вот национальный украинский бесконечник, знак пацифизма и даже здорового пофигизма.

Светлана Зозуля, фэшн-дизайнер (Украина):

– Мы решили, раз выборы идут, это как раз то время, когда можно достучаться до сильных мира сего.

Это теперь она может себе позволить взять власть в свои руки. Но только потому, что достучаться до «небес» так и не удалось. Надежда снять мерки с живых кандидатов растаяла на глазах. В итоге пиджаки шили на свой глаз, исходя из рассказов тех, кто эту власть все-таки видел вживую. На презентацию коллекции тоже никто из кандидатов не явился.

Светлана Зозуля:

– На всякий случай мы подготовились и сделали макеты в полный рост. И когда ведущий объявлял на сцене «пиджак для», а гостя не было, тогда мы говорили «вынос тела» и «тело» выносили.

Дети тогда, конечно, расстроились. Но вместе со взрослыми оправдали отсутствие занятостью кандидатов. Их теперь и правда, в Киеве, днем с огнем не сыщешь.

Такой тихой политической кампании в Украине теперь и не вспомнишь. Все основные кандидаты сейчас в регионах, где активно занимаются как раз той самой социальной проблематикой. Редкие уколы в адрес друг друга от кандидатов и никаких шумных митингов в Киеве. То ли это затишье перед бурей, то ли и вправду какой-то анти-Майдан.

Вот и в Центризбиркоме сегодня подтвердили – все идет своим чередом. А единичные случаи недофинансирования окружных избирательных комиссий – следствие единичной некомпетентности их глав. Что касается наблюдателей – все на местах, только иностранных почти тысяча. Единственный неразрешенный вопрос – так нужно ли будет предоставлять справку о неспособности передвигаться тем, кто собирается голосовать на дому. На прошлой неделе ЦИК решила, что это необязательно. Премьер Юлия Тимошенко увидела в этом основания для фальсификаций со стороны своего главного конкурента Виктора Януковича и подала на ЦИК в суд. Киевский административный суд в удовлетворении иска отказал.

Жанна Усенко-Чорна, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины:

– Есть решение первой инстанции, пока нам известно про него. Это решение не набрало законной силы.

– Решение Ценризбиркома или решение суда?

– Суда. Потому что пока это решение первой инстанции.

Ответы на все вопросы, скорее всего, станут известны к концу недели, когда в Киев съедутся все основные кандидаты в Президенты. Но и завтрашний день обещает стать урожайным на заявления. Масштабную пресс-конференцию в Киеве даст нынешний Президент Украины Виктор Ющенко.