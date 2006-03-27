В Украине выбирают Верховную Раду

Наибольшее количество граждан Украины, принявших участие в выборах народных депутатов в Верховную Раду на избирательном участке в Минске, проголосовали за Партию регионов во главе с Виктором Януковичем.В посольстве Украины в Беларуси отметили, что всего в списках на голосование находилось 5 тыс. 858 человек, проживающих в Минске, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях. Из них на участок для голосования пришли 482 гражданина, явка избирателей составила 8,24%, сообщает БелТА. На участке работали наблюдатели от политического блока Виктора Ющенко "Наша Украина" и блока Юлии Тимошенко. Они не выявили каких-либо нарушений избирательного законодательства. Вместе с тем было отмечено, что на участке созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан, о чем сообщили в посольстве.