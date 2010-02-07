В Украине второй и решающий тур президентских выборов

По его итогам станет известно, кто будет руководить страной в ближайшие пять лет. За главный государственный пост борются глава Партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. В первом туре они набрали 35% и 25% голосов соответственно.

Однако, для убедительной победы этого мало. Избранным считается кандидат, заручившийся поддержкой более половины всех избирателей. Сейчас главная интрига заключается в том, за кого проголосуют те, кто ранее отдавал предпочтения другим кандидатам. К слову, сами претенденты на президентское кресло свой выбор уже сделали. Премьер-министр Юлия Тимошенко проголосовала в Днепропетровске, по месту прописки. А лидер Партии регионов Виктор Янукович — на избирательном участке в одном из киевских спальных районов.

Виктор Янукович, кандидат на пост президента Украины:

Голосовал за хорошие перемены, за стабильность и сильную Украину.

Юлия Тимошенко, кандидат на пост президента Украины:

Я проголосовала за новую Украину. Украину счастливую, независимую, красивую европейскую державу.

В Украине сегодня работают около 34 тысяч избирательных участков. За выборами следят почти 3,5 тысячи международных наблюдателей, в том числе от СНГ, ОБСЕ и Совета Европы. Явка ожидается высокая — около 70%. Результаты экзит-поллов станут известны уже вечером. Их огласят сразу после закрытия последнего участка для голосования. Официальные итоги Центр-избирком Украины должен объявить через 10 дней. И не позднее, чем через месяц, новый Президент вступит в должность.

Украинцы голосуют и за рубежом. 113 избирательных участков работают сегодня в 76 государствах мира. В Беларуси их два — в Минске в посольстве Украины и Бресте. В нашей стране проживают около двенадцати тысяч украинцев. Голосовать имеют право все, кто находится на консульском учёте и получившие временную регистрацию.

Ирина Клочко, член избирательной комиссии:

Избиратели активно голосуют за своих кандидатов. Приезжают не только из Минска и Минской области, но и из Гомеля, Могилёва, Могилёвской и Витебской области.