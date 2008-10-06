В Украине сегодня последний день для формирования парламентской коалиции

Президент страны Виктор Ющенко дал Верховной Раде срок до вторника, чтобы юридически сформировать союз ведущих политический партий и блоков. Если представители политических партий Украины так и не договорятся, судя по всему, будут назначены досрочные парламентские выборы, уже третьи за последние 3 года. Впрочем, премьер-министр Юлия Тимошенко считает, что на подписание соглашения у депутатов есть ещe время до 16 октября – в этот день истекает тридцатидневный срок со дня официального объявления о распаде коалиции.