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В Украине сегодня последний день для формирования парламентской коалиции

06 октября 2008 07:50
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Президент страны Виктор Ющенко дал Верховной Раде срок до вторника, чтобы юридически сформировать союз ведущих политический партий и блоков. Если представители политических партий Украины так и не договорятся, судя по всему, будут назначены досрочные парламентские выборы, уже третьи за последние 3 года. Впрочем, премьер-министр Юлия Тимошенко считает, что на подписание соглашения у депутатов есть ещe время до 16 октября – в этот день истекает тридцатидневный срок со дня официального объявления о распаде коалиции.

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