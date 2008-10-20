В Украине решают, как в условиях финансового кризиса стабилизировать ситуацию

В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны страны под председательством президента Виктора Ющенко рассмотрит планы по защите экономики. И сегодня же Юлия Тимошенко назначила встречу представителей всех фракций Верховной Рады. Премьер Украины намерена не допустить досрочных выборов в парламент, намеченных на 7 декабря. Об этом она заявила накануне в телеобращении. Тимошенко призвала политиков сплотиться перед лицом финансового кризиса и сформировать новое коалиционное правительство.