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В Украине решают, как в условиях финансового кризиса стабилизировать ситуацию

20 октября 2008 10:39
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В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны страны под председательством президента Виктора Ющенко рассмотрит планы по защите экономики. И сегодня же Юлия Тимошенко назначила встречу представителей всех фракций Верховной Рады. Премьер Украины намерена не допустить досрочных выборов в парламент, намеченных на 7 декабря. Об этом она заявила накануне в телеобращении. Тимошенко призвала политиков сплотиться перед лицом финансового кризиса и сформировать новое коалиционное правительство.

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