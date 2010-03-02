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В Украине распалась парламентская коалиция

02 марта 2010 16:30
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Она была сформирована в декабре 2008 года. В нее вошли фракции Блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины – Народной самообороны» и Блока Владимира Литвина.Вопрос о парламентском большинстве стал актуальным после президентских выборов, на которых победил лидер Партии регионов Виктор Янукович, опередив действующего премьер-министра. Заменить Юлию Тимошенко на этом посту может только парламент Украины, в котором у Партии регионов пока нет большинства, хотя консультации о создании новой коалиции ведутся.

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