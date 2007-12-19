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В Украине прошло первое заседание нового Кабинета министров

19 декабря 2007 14:35
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Перед началом рабочего дня новый премьер Юлия Тимошенко отметила, что, в первую очередь, будут решаться вопросы, связанные с внесением в Верховную Раду проекта госбюджета на 2008 год. Также премьер-министр Украины сообщила, что будет пересмотрено штатное расписание в министерствах. На заседании Верховной Рады сегодня принято решение о лишении депутатских полномочий 14 представителей "оранжевой" коалиции, которые ранее были избраны министрами в правительство Юлии Тимошенко. После лишения депутатских полномочий новых министров, в составе коалиции меньше депутатов, чем у коммунистов, Партии Регионов и Блока Литвина. В ближайшие шесть дней Центризбирком Украины примет решение о замещении выбывших депутатов.

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