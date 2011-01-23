В Украине произошел очередной раскол. На этот раз в День единения страны

Украина – страна майданов. Сколько их было, больших и поменьше, сегодня путаются сами украинские политики. За десятилетие эту технологию уличной демократии под украинским соусом (з чэсноком и пэрцом) довели до совершенства. Правда, самим украинцам от этого не легче.

Антон Фенько, политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

Украина эти пять лет топталась на месте, что еще больше усугубилось влиянием мирового экономического кризиса. Итог пяти оранжевых лет является негативным для Украины и ее производителей. Она дважды подходила к гражданской войне, в 2004 и 2007 годах.

Оранжевый майдан расколол страну: за запад и восток, юг и север, помиранчивых и регионалов. Но, всем врагам на зло, политические лидеры вновь и вновь призывают идти на площадь. Очередной повод – День Соборности Украины. 22 января 1919 года были объединены западная и восточная части страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Выйти на площадь бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко призвала еще четвертого января.

Антон Фенько, политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

То, что используется дата 22 января, подчеркивает то, что оппозиция продолжает играть на расколе страны. Эта дата не объединяет Украину, а разъединяет ее.

Но дата выбрана, и отточенный механизм Майдана был запущен. О взорванном в Запорожье националистами накануне Нового года памятнике Сталину уже и забыли, когда министр Внутренних дел Анатолий Могилёв сообщил о готовящемся в Киеве кровопролитии.

Вадим Карасёв, директор Киевского Института глобальных стратегий:

Заявления такие делаются, чтобы хотя бы предупредить и упредить возможный поворот действий. Остудить горячие головы, в которых, возможно, зреют шальные мысли по поводу небольшой доли крови, чтобы затем, разыгрывая эту карту, обвинять власть в репрессиях.

О том, что силовой сценарий, это непосредственная часть технологии майдана, Наталья Витренко знает не понаслышке. Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины не первый год в политике и на собственном опыте испытала на что способны оппоненты ради власти.

Наталья Витренко, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины:

99-ый год, когда в меня, кандидата в президенты Украины, были брошены гранаты РГД-5. Тогда пострадало 44 человека.

В 2006 году , 25 сентября, в офис к нам ворвались шесть бандитов с арматурой, проломали череп нашему сотруднику, разнесли офис и скрылись. Никто не был найден.

Самого Дня Соборности дожидаться не пришлось. Градус напряженности внезапно подскочил еще накануне. В полумиллионном городе Макеевка в четверг утром прогремели два взрыва. Обошлось без жертв, но с помпой. Уголовное дело возбудили по статье «Терроризм». На расследование инцидента и для борьбы с паникой на место вылетели руководители силовых ведомств страны.

А уже в пятницу в самом Киеве саперы обезвреживали взрыватели мин, которые черный копатель из Днепропетровска прислал в столицу по почте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Обстановка накалялась. Но украинцы, закаленные Майданами, на провокации не поддались.

Майдан состоялся. И даже не один, а целых три. Приверженцы президента Януковича слушали своего лидера на Майдане Незалежности.

А оппозиционеры в День единения народа найти общий язык так и не смогли: пришлось разделиться. Благо, майданов в Киеве на всех хватит. Более массовым выдался митинг на Софийской площади, куда пришли сторонники Юлии Тимошенко.

Как и ожидалось, у древних стен Софии собралось порядка 10 тысяч человек. Как говорят в Киеве, это митинг средней силы. Со сцены слышны уже привычные в последнее время обвинения действующей власти в гонениях на оппозицию и в пророссийской политике. Не обошли стороной и социально-экономические проблемы.

Всего за год традиционный «Борщевой набор» в Украине подорожал почти в три раза. Растут тарифы на услуги ЖКХ и цены на бензин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Такой набор проблем – лучшая почва для семян раздора. В нее-то и сеяли с высокой сцены представители сразу 10 политических партий. Правда, идея соборности, то бишь объединения, исказилась до неузнаваемости.

План, действительно, прост: создать народный фронт сопротивления «в каждом городе в каждой деревне». Поистине, странный призыв в День единения.

Но такова технология майдана.

Наталья Витренко, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины:

Я убеждена, что было финансирование. Я, как лидер оппозиционной партии в Украине, точно знаю, что это стоит колоссальных денег.



Владимир Корнилов, директор Украинского филиала института стран СНГ:

Достаточно посмотреть на список организаций, которые занимаются спонсированием различных организаций на постсоветском пространстве. И вы увидите, что источники одни и те же, да и люди, которые занимаются распределением денег между своими, так сказать, прозападными оппозиционерами, те же самые.

А тем временем милиция отрапортовала: нарушений общественного порядка в Киеве во время мероприятий по случаю Дня Соборности Украины не зафиксировано.

Майдан сделал свое дело тихо: Украина вновь беременна очередным потрясением. Дотерпит ли страна до очередных парламентских выборов или все начнется уже этой весной? Прогнозы не берется делать никто. Уж слишком непредсказуем Майдан.