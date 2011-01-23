Прямой эфир

В Украине произошел очередной раскол. На этот раз в День единения страны

23 января 2011 19:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Украина – страна майданов. Сколько их было, больших и поменьше, сегодня путаются сами украинские политики. За десятилетие эту технологию уличной демократии под украинским соусом (з чэсноком и пэрцом) довели до совершенства. Правда, самим украинцам от этого не легче.

Антон Фенько, политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии:
Украина эти пять лет топталась на месте, что еще больше усугубилось влиянием мирового экономического кризиса. Итог пяти оранжевых лет является негативным для Украины и ее производителей. Она дважды подходила к гражданской войне, в 2004 и 2007 годах.

Оранжевый майдан расколол страну: за запад и восток, юг и север, помиранчивых и регионалов. Но, всем врагам на зло, политические лидеры вновь и вновь призывают идти на площадь. Очередной повод – День Соборности Украины. 22 января 1919 года были объединены западная и восточная части страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Выйти на площадь бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко призвала еще четвертого января.

Антон Фенько, политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии:
То, что используется дата 22 января, подчеркивает то, что оппозиция продолжает играть на расколе страны. Эта дата не объединяет Украину, а разъединяет ее.

Но дата выбрана, и отточенный механизм Майдана был запущен. О взорванном в Запорожье националистами накануне Нового года памятнике Сталину уже и забыли, когда министр Внутренних дел Анатолий Могилёв сообщил о готовящемся в Киеве кровопролитии.

Вадим Карасёв, директор Киевского Института глобальных стратегий:
Заявления такие делаются, чтобы хотя бы предупредить и упредить возможный поворот действий. Остудить горячие головы, в которых, возможно, зреют шальные мысли по поводу небольшой доли крови, чтобы затем, разыгрывая эту карту, обвинять власть в репрессиях. 

О том, что силовой сценарий, это непосредственная часть технологии майдана, Наталья Витренко знает не понаслышке. Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины не первый год в политике и на собственном опыте испытала на что способны оппоненты ради власти.

Наталья Витренко, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины:
99-ый год, когда в меня, кандидата в президенты Украины, были брошены гранаты РГД-5. Тогда пострадало 44 человека.
В 2006 году , 25 сентября, в офис к нам ворвались шесть бандитов с арматурой, проломали череп нашему сотруднику, разнесли офис и скрылись. Никто не был найден.

Самого Дня Соборности дожидаться не пришлось. Градус напряженности внезапно подскочил еще накануне. В полумиллионном городе Макеевка в четверг утром прогремели два взрыва. Обошлось без жертв, но с помпой. Уголовное дело возбудили по статье «Терроризм». На расследование инцидента и для борьбы с паникой на место вылетели руководители силовых ведомств страны.

А уже в пятницу в самом Киеве саперы обезвреживали взрыватели мин, которые черный копатель из Днепропетровска прислал в столицу по почте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Обстановка накалялась. Но украинцы, закаленные Майданами, на провокации не поддались.

Майдан состоялся. И даже не один, а целых три. Приверженцы президента Януковича слушали своего лидера на Майдане Незалежности.

А оппозиционеры в День единения народа найти общий язык так и не смогли: пришлось разделиться. Благо, майданов в Киеве на всех хватит. Более массовым выдался митинг на Софийской площади, куда пришли сторонники Юлии Тимошенко.

Как и ожидалось, у древних стен Софии собралось порядка 10 тысяч человек. Как говорят в Киеве, это митинг средней силы. Со сцены слышны уже привычные в последнее время обвинения действующей власти в гонениях на оппозицию и в пророссийской политике. Не обошли стороной и социально-экономические проблемы.

Всего за год традиционный «Борщевой набор» в Украине подорожал почти в три раза. Растут тарифы на услуги ЖКХ и цены на бензин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Такой набор проблем – лучшая почва для семян раздора. В нее-то и сеяли с высокой сцены представители сразу 10 политических партий. Правда, идея соборности, то бишь объединения, исказилась до неузнаваемости.

План, действительно, прост: создать народный фронт сопротивления «в каждом городе в каждой деревне». Поистине, странный призыв в День единения.
Но такова технология майдана.

Наталья Витренко, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины:
Я убеждена, что было финансирование. Я, как лидер оппозиционной партии в Украине, точно знаю, что это стоит колоссальных денег.
 
Владимир Корнилов, директор Украинского филиала института стран СНГ:
Достаточно посмотреть на список организаций, которые занимаются спонсированием различных организаций на постсоветском пространстве. И вы увидите, что источники одни и те же, да и люди, которые занимаются распределением денег между своими, так сказать, прозападными оппозиционерами, те же самые.

А тем временем милиция отрапортовала: нарушений общественного порядка в Киеве во время мероприятий по случаю Дня Соборности Украины не зафиксировано.

Майдан сделал свое дело тихо: Украина вновь беременна очередным потрясением. Дотерпит ли страна до очередных парламентских выборов или все начнется уже этой весной? Прогнозы не берется делать никто. Уж слишком непредсказуем Майдан.

Другие новости рубрики

Все новости
23 января 2011 19:29

Резолюция Европарламента по Беларуси: недавние события в Европе и двойные стандарты демократии

«Плошча». Ошибка иностранных сценаристов в своих белорусских проектах одна – в Беларуси спокойно
23 января 2011 19:22

«Плошча». Ошибка иностранных сценаристов в своих белорусских проектах одна – в Беларуси спокойно

23 января 2011 19:16

Владимир Шугля: Нас никто на Западе не ждет