В Украине правящая "оранжевая" коалиция официально прекратила существование

Об этом объявил сегодня на заседании Верховной Рады спикер парламента Арсений Яценюк. Коалиция ликвидирована по инициативе пропрезидентской фракции "Наша Украина – Народная самооборона" – после того, как сторонники премьера Юлии Тимошенко вместе с оппозиционерами из Партии регионов и Компартии проголосовали за поправки, ограничивающие власть президента. И теперь в течение 30 дней в Верховной Раде должна быть создана новая правящая коалиция. В противном случае президент Украины может принять решение о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.