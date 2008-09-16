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В Украине правящая "оранжевая" коалиция официально прекратила существование

16 сентября 2008 10:53
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Об этом объявил сегодня на заседании Верховной Рады спикер парламента Арсений Яценюк. Коалиция ликвидирована по инициативе пропрезидентской фракции "Наша Украина – Народная самооборона" – после того, как сторонники премьера Юлии Тимошенко вместе с оппозиционерами из Партии регионов и Компартии проголосовали за поправки, ограничивающие власть президента. И теперь в течение 30 дней в Верховной Раде должна быть создана новая правящая коалиция. В противном случае президент Украины может принять решение о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов.

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