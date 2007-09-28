В Украине последний день предвыборной гонки

Впервые за 16-летнюю историю независимости в парламенте Украины может быть создано пропрезидентское большинство.

Сегодня мегаблок "Наша Украина - Народная самооборона" провел митинг в Киеве. Его лидеры заверили людей, собравшихся на европейской площади в том, что уже 1 октября, впервые за 2 года президентства Виктора Ющенко, в Верховной Раде образуется новое демократическое оранжевое большинство.

В случае победы на выборах, блок "Наша Украина - Народная самооборона" пообещал отменить депутатские льготы и неприкосновенность, уменьшить налоги, навести порядок в судебной системе страны и увеличить финансирование армии до 2 % ВВП. Но главным заявлением пятерки лидеров стало обещание вернуть Украину на европейский путь развития.

Арсений Яценюк, член блока "Наша Украина - Народная самооборона": "Мы сделаем все, что мы обещаем, шаг за шагом будем строить европейскую страну с европейскими стандартами жизни, зарплатой, социальными выплатами, с медицинскими и образовательными стандартами. Но эта та работа, которую мы выполним только вместе. Эта работа по объединению страны. И для того, чтобы сделать все это, нам нужно иметь 226 голосов в цукраинском парламенте."

