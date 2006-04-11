В Украине подведены итоги парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Украины объявила итоги голосования по выборам в Верховную Раду. Окончательные результаты парламентских выборов отличаются от предварительных на сотые доли процента.Таким образом, количество партий и блоков, преодолевших трехпроцентный барьер, не изменилось, и в Верховной Раде будут представлены пять политических партий и блоков. По-прежнему лидирует Партия регионов во главе с Виктором Януковичем, за которую свои голоса отдали более 32% избирателей, за Блок Юлии Тимошенко - более 22%. Далее следуют блок "Наша Украина", Социалистическая и Коммунистическая партия Украины. Остальные 40 партий, принимавшие участие в выборах, не сумели преодолеть трехпроцентный барьер. По итогам голосования из 450 мест в Верховной Раде Партия регионов получит 186 депутатских мандатов, Блок Юлии Тимошенко - 129, партия "Наша Украина" - 81.