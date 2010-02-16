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В Украине нет денег на инаугурацию Януковича

16 февраля 2010 11:06
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Церемония вступления Виктора Януковича в должность президента запланирована на 25 февраля. Но как пояснил замглавы бюджетного комитета Верховной Рады Олег Ляшко, денег на эти цели в государственной казне нет.

По его словам, бюджет на 2010 год не принят, и страна живет по финансовому документу 2009 года, пишет GZT.ru со ссылкой на украинскую газету «Дело». По словам министра Кабинета министров Петра Крупко, в таких условиях инаугурация должна финансироваться за счет средств Верховной Рады, где пройдет торжественная церемония, а также за счет Государственного управления делами. Госуправление делами возьмет на себя финансирование торжественного приема послов и руководителей иностранных государств и других возможных мероприятий.

Как сообщил глава подкомитета по материально-техническому обеспечению Верховной Рады Василий Кравчук, парламенту на сегодняшний день и так не хватает 30 миллионов гривен. Эта сумма включает долги законодательного органа перед подрядчиками, средства, которые парламент должен уплатить по решению судов, и многое другое. В связи с этим депутат от БЮТ посоветовал искать деньги на инаугурацию президента сугубо у Государственного управления делами.

В 2005 году на посвящение в должность президента Виктора Ющенко было выделено 4,3 млн грн. За счет резервного фонда бюджета Государственному управлению делами было выделено 1,7 млн, Министерству культуры – 2 млн грн. Еще 600 тысяч гривен – получило Гостелерадио.

Согласно Госбюджету-2009, по которому сейчас живет государство, на организацию и осуществление официальных мероприятий с участием президента Украины предусмотрено лишь 10 млн грн. То есть, расходы на инаугурации могут составить практически половину суммы, запланированной на весь год.

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