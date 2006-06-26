В Украине не могут определиться с кандидатурой на пост председателя Верховной Рады

Президент Украины Виктор Ющенко на основании представления созданной парламентской коалиции в составе БЮТ, "Нашей Украины" и СПУ намерен предложить парламенту утвердить на пост премьер-министра страны кандидатуру Юлии Тимошенко.

Как заверяет Рыбачук, новый кабинет министров в Украине будет сформировано максимум через 10 дней после назначения премьер-министра. В то же время с кандидатурой спикера украинского парламента, которая по квоте досталась <Нашей Украине>, фракция окончательно не определилась и обещает это сделать к завтрашнему дню.

Как сообщает информационный департамент блока "Наша Украина", на сегодня три из шести партий, которые входят в блок "Наша Украина", на заседаниях политсоветов выдвинули свои кандидатуры. На должность председателя Верховной Рады от "Народного Союза "Наша Украина" претендует Петр Порошенко, от Партии промышленников и предпринимателей - Анатолий Кинах, от Христианско-демократического союза - Владимир Стретович.

К вопросу избрания председателя парламента и премьер-министра Верховная Рада Украины приступит, скорее всего, не раньше 28 июня, сообщают информагентства.