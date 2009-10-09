В Украине может появиться радар американской системы ПРО

О такой возможности официально заявляют в Минобороны США.Американские военные включили Украину в список стран, входящих в новую архитектуру противоракетной обороны в Восточной Европе. Ранее американцы отказались от размещения ПРО в Польше и Чехии и заявляли, что заинтересованы в сотрудничестве с Россией в этой области. Однако чуть позже Соединенные Штаты заявили о планах предоставить Польше зенитные ракетные комплексы «Пэтриот». В отличие от системы ПРО, «Пэтриот» способны перехватывать цели на гораздо меньшем расстоянии – всего около 80 километров.