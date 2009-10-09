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В Украине может появиться радар американской системы ПРО

09 октября 2009 08:35
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О такой возможности официально заявляют в Минобороны США.Американские военные включили Украину в список стран, входящих в новую архитектуру противоракетной обороны в Восточной Европе. Ранее американцы отказались от размещения ПРО в Польше и Чехии и заявляли, что заинтересованы в сотрудничестве с Россией в этой области. Однако чуть позже Соединенные Штаты заявили о планах предоставить Польше зенитные ракетные комплексы «Пэтриот». В отличие от системы ПРО, «Пэтриот» способны перехватывать цели на гораздо меньшем расстоянии – всего около 80 километров.

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