В Украине фактически прекратила свое существование "оранжевая" коалиция

Сегодня ночью парламентская фракция "Наша Украина – Народная самооборона" большинством голосов проголосовала за выход из коалиции с Блоком Юлии Тимошенко. Фракция обвинила БЮТ в совместном голосование по всем ключевым вопросам с Партией регионов на вчерашнем заседании парламента. Накануне Верховная Рада высказалась за упрощение процедуры импичмента президента. Депутаты также внесли изменения в закон "О Кабинете министров" и лишили Главу государства части полномочий в пользу премьера.