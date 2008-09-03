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В Украине фактически прекратила свое существование "оранжевая" коалиция

03 сентября 2008 07:48
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Сегодня ночью парламентская фракция "Наша Украина – Народная самооборона" большинством голосов проголосовала за выход из коалиции с Блоком Юлии Тимошенко. Фракция обвинила БЮТ в совместном голосование по всем ключевым вопросам с Партией регионов на вчерашнем заседании парламента. Накануне Верховная Рада высказалась за упрощение процедуры импичмента президента. Депутаты также внесли изменения в закон "О Кабинете министров" и лишили Главу государства части полномочий в пользу премьера.

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