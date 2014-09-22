Прямой эфир

В Украине для восстановления районов Донбасса будет создан специальный фонд

22 сентября 2014 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Украине для восстановления районов Донбасса будет создан специальный фонд. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко. По его словам, из бюджета будет выделено несколько десятков миллиардов гривен на ремонт инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Помимо этого глава украинского государства сообщил, что вокруг районов с особым статусом власти страны создадут линию пограничного контроля. Это будет сделано, чтобы не допустить дальнейшего развития конфликта на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Пан Ги Мун высоко оценивает роль Беларуси и лично Александра Лукашенко в урегулировании конфликта в Украине
22 сентября 2014 07:29

Пан Ги Мун высоко оценивает роль Беларуси и лично Александра Лукашенко в урегулировании конфликта в Украине

Генсек ООН поддержал минское соглашение по прекращению огня в Украине
21 сентября 2014 16:19

Генсек ООН поддержал минское соглашение по прекращению огня в Украине

Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Сержа Саргсяна с Днем Независимости
21 сентября 2014 16:19

Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Сержа Саргсяна с Днем Независимости