Новости Украины. В Украине для восстановления районов Донбасса будет создан специальный фонд. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко. По его словам, из бюджета будет выделено несколько десятков миллиардов гривен на ремонт инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Помимо этого глава украинского государства сообщил, что вокруг районов с особым статусом власти страны создадут линию пограничного контроля. Это будет сделано, чтобы не допустить дальнейшего развития конфликта на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.