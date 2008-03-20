В Тунисе национальный праздник - День независимости

Страна обрела независимость 52 года назад и в 1957-м была провозглашена президентской республикой. Теперь Тунис, где 98% населения исповедуют ислам, считается одной из самых либеральных в мусульманском мире. Здесь официально установлено равноправие мужчин и женщин, запрещено многоженство. Ежегодно Тунис принимает около 6 миллионов гостей из разных стран.



Отметим, дипломатические отношения между Беларусью и Тунисом установлены в январе 1997 года.



С национальным праздником - Днем Независимости главу тунисского государства поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.