В Тбилиси продолжается бессрочный массовый митинг оппозиции

В белорусской столице проходит международная встреча представителей коммунистических и рабочих партий.
Президент встретился с учеными-участниками Первого всебелорусского научного форума. Главный критерий в оценке белорусских ученых - результат их работы, считает Президент Александр Лукашенко.
Об этом сегодня заявил национальный секретарь Партии итальянских коммунистов, член Палаты депутатов парламента Италии Оливеро Дилиберто.
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