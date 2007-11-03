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В Тбилиси продолжается бессрочный массовый митинг оппозиции

03 ноября 2007 14:43
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3 ноября в нем приняли участие около 7 тысяч человек. Они требуют провести парламентские выборы, изменить избирательный кодекс и освободить политзаключенных.

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