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В Тбилиси прибудут представители Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Евросоюза

09 ноября 2007 09:03
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Они встретятся с высшими должностными лицами страны, оппозицией и постараются наладить диалог между ними. Тем временем, грузинская столица постепенно приходит в себя после событий минувших дней. Напомню, на днях полиция силой разогнала антиправительственные митинги.

В районе здания парламента снято оцепление, там остаются только обычные патрули дорожной полиции. Восстановлено вещание российских и зарубежных каналов. По всей стране в ближайшее время могут отменить режим чрезвычайного положения, введенный накануне.

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