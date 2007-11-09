В Тбилиси прибудут представители Парламентской Ассамблеи Совета Европы и Евросоюза

Они встретятся с высшими должностными лицами страны, оппозицией и постараются наладить диалог между ними. Тем временем, грузинская столица постепенно приходит в себя после событий минувших дней. Напомню, на днях полиция силой разогнала антиправительственные митинги.



В районе здания парламента снято оцепление, там остаются только обычные патрули дорожной полиции. Восстановлено вещание российских и зарубежных каналов. По всей стране в ближайшее время могут отменить режим чрезвычайного положения, введенный накануне.

