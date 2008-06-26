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В Страсбурге завершилось заседание подкомитета по Беларуси

26 июня 2008 16:53
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Председатель комиссии ПАСЕ по политическим вопросам Андреа Ригони высказался за снижение стоимости виз для белорусских граждан в Европейский союз.

Участники встречи восприняли декларацию с пониманием. В ней подчеркивается, что белорусы платят самые высокие среди европейцев пошлины за право посещения стран Шенгенской зоны. Андреа Ригони призвал участников встречи отреагировать на эту инициативу не только в ПАСЕ, но и в национальных парламентах европейских государств.

Тем временем в белорусском парламенте рассчитывают на развитие диалога с ПАСЕ и отмечают позитивные сдвиги со стороны Ассамблеи. С момента образования в Ассамблее подкомитета по Беларуси представители белорусского парламента впервые официально были приглашены к дискуссии. Внутри международной организации появляется все большее количество сторонников открытого и откровенного диалога.

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