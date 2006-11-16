В стране ведется пропаганда избирательной активности населения

Около 30% белорусов не сумели пока определиться с позицией по отношению к предстоящим выборам в местные Советы депутатов.

Таковы данные последних социологических исследований. 16 ноября выборы стали темой Единого Дня информирования населения. В частности, в Октябрьском районе столицы работают шесть информационных групп. Представители власти проводят встречи с трудовыми коллективами, отвечают на интересующие избирателей вопросы.

В Минске зарегистрировано 313 инициативных групп по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты местных Советов. Всего в районах столицы было подано 331 заявление на регистрацию инициативных групп. При этом никаких претензий или жалоб по поводу отказа кому-либо в регистрации не поступило. Более половины из групп - беспартийные, остальные представляют политические партии и общественные движения. Напомним, сбор подписей в поддержку лиц, выдвигаемых кандидатами в депутаты местных Советов, продлится до 4 декабря. В настоящее время в белорусской столице для подготовки и проведения выборов образовано 55 избирательных округов с численностью около 24 тысяч человек в каждом. Всего в Мингорсовет должны быть избраны 55 депутатов.