В столицу Бахрейна из-за беспорядков введены танки

На улицы Манамы выведены армейские подразделения.

Накануне ночью в результате столкновений погибли по меньшей мере четыре человека, более 50 ранены. Состояние 10 врачи оценивают как крайне тяжёлое. Король Бахрейна уже поручил полиции провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Беспорядки в стране начались в понедельник, когда тысячи демонстрантов вышли на Жемчужную площадь в центре столицы. Главное требование манифестантов — проведение немедленных социально-экономических реформ.

Неспокойная ситуация и в Йемене, Ливии, Ираке. Тревожные новости продолжают приходить из Туниса и Алжира.