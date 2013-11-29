В столице Таиланда - антиправительственные протесты

Новости Таиланда. В Бангкоке демонстранты атакуют штаб-квартиры правящей партии и армии Таиланда. Вокруг зданий выставлены железобетонные заграждения и натянута колючая проволока. Но это не мешает протестующим проникнуть на территорию закрытых объектов. Антиправительственные протесты проходят в стране уже 5 дней.

Накануне пришли данные о первых пострадавших. Три человека получили травмы в результате столкновений сторонников и противников действующей власти. Манифестации уже нанесли серьезный ущерб туристической индустрии Королевства: сотни тысяч иностранных путешественников уже отказались от поездок в страну, охваченную беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.