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В столице Таиланда - антиправительственные протесты

29 ноября 2013 11:53
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Новости Таиланда. В Бангкоке демонстранты атакуют штаб-квартиры правящей партии и армии Таиланда. Вокруг зданий выставлены железобетонные заграждения и натянута колючая проволока. Но это не мешает протестующим проникнуть на территорию закрытых объектов. Антиправительственные протесты проходят в стране уже 5 дней.

Накануне пришли данные о первых пострадавших. Три человека получили травмы в результате столкновений сторонников и противников действующей власти. Манифестации уже нанесли серьезный ущерб туристической индустрии Королевства: сотни тысяч иностранных путешественников уже отказались от поездок в страну, охваченную беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

 

# Массовые беспорядки # Акции протеста

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