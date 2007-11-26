В столице будет создана программа реконструкции городских территорий

К реконструкции минских "хрущевок" будут привлекать инвесторов на конкурсной основе.

Как сделать Минск удобным для жизни горожан и привлекательным для инвесторов. Это вопрос встал сегодня на повестке оперативного совещания в мэрии. В решении задачи поможет программа реконструкции городских территорий, разработка которой начнется уже в ближайшее время.

2 недели на разработку программы. Такие сроки ставит Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов. Основные пункты документа - вынос за черту города промышленных предприятий и модернизация жилого сектора. К реконструкции "хрущевок" решено привлекать инвесторов. Они нам - капитальный ремонт домов, мы им - площади для строительства.

Жилищные вопросы ежедневно поступают в отдел писем и приема граждан Мингорисполкома. Своей дальнейшей судьбой интересуются жильцы по улицам Щорса и проспекту Дзержинского. Частный сектор на месте строительства новых станций метро сносится. Взамен жильцам предлагают новые квартиры.

В рейтинге наиболее актуальных вопросов вслед за жильем - цены на потребительском рынке. Иосиф Рачицкий, начальник управления ценовой политики Мингорисполкома говорит, что причин для беспокойства нет. В отношении цен ситуация под контролем.

Поработать над ассортиментом продукции - такое поручение дал мэр Минска городским службам. Особенно актуально это в канун Нового года.

