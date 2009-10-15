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В Стокгольме обсудят участие Беларуси в парламентской ассамблее «Восточного партнерства»

15 октября 2009 07:39
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Позиция Беларуси – равноправное участие в Евронесте делегатов всех стран. В тоже время наблюдатели отмечают, что формат парламентского сотрудничества в инициативе «Восточного партнерства» пока не определен.Его согласованием как раз и займется делегация белорусских парламентариев на стокгольмской встрече. В ней примут участие как депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, так и белорусские сенаторы.

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