В США выбирают 44-го президента

На главный государственный пост претендуют семь кандидатов, однако по сложившейся традиции основная схватка развернется между двумя из них – демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Политологи предрекают победу темнокожему сенатору. К слову, 47-летний кандидат от демократической партии уже заручился поддержкой жителей нескольких городов восточного штата Нью-Гемпшир – здесь открылись первые избирательные участки. В одном из самых восточных городов страны, где участок заработал раньше всего, уже известны первые итоги. Голосование там заняло всего две минуты. За это время бюллетени в урну опустил 21 человек. Председатель участка объявил, что победил Обама. За него отдали 15 голосов, за Маккейна - 6.



По традиции именно Нью-Гемпшир дает старт всеобщему волеизъявлению американцев и традиционно считается показательным. Позднее голосование началось еще в 11-ти американских штатах. С учетом разницы в часовых поясах, выборный марафон продлится почти сутки. Последними закроются участки на Аляске. За финальным поединком сейчас следит вся Америка.



Выборы в Соединенных Штатах двухступенчатые. Сегодня всеобщим голосованием американцы изберут коллегию выборщиков. А они, в свою очередь, в декабре подведут окончательные результаты. Однако, по сути, имя нового президента США станет известно уже в ближайшие два дня.