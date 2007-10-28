В США - время антивоенных демонстраций

Самые массовые за последние месяцы антивоенные демонстрации прошли в Соединенных Штатах.

Десятки тысяч человек вышли на улицы Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско и других городов страны. Они требуют вывода американских войск из Ирака и отставки нынешней администрации США. Также демонстранты призывают конгресс Соединенных Штатов прекратить финансирование военных действий.

Организаторы акции утверждают, что полтриллиона долларов, потраченные, по их данным, на войну в Ираке, можно было пустить на образование, жилье для малообеспеченных и помощь нищим. Акция приурочена к пятой годовщине принятия Сенатом резолюции, давшей Белому дому право начать войну в Персидском заливе. За время боевых действий в Ираке погибли тысячи американских солдат.

