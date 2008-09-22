В США началось досрочное голосование

Кстати, несколько лет назад ОБСЕ дало рекомендации Беларуси и США по усовершенствованию избирательного кодекса. Беларуси - упразднить процедуру досрочного голосования, а Америке — почему-то - расширить эту практику. Голосовать можно по почте, имэйлу, и даже факсу. Сейчас от выборов к выборам число досрочно голосующих растет в геометрической прогрессии. Впрочем, избирательная система США нередко дает очевидные сбои.

Политологи уверены - досрочно на выборах президента США проголосуют не менее трети американцев. И все же — далеко не все граждане Соединенных Штатов используют это право. Среди них — и белорусский американец Ефим Гитлин.



За 45 дней до президентских выборов, значительное число американцев свой выбор уже готовы сделать.