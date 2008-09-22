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В США началось досрочное голосование

22 сентября 2008 18:05
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За 45 дней до президентских выборов, значительное число американцев свой выбор уже готовы сделать.
Кстати,  несколько лет назад ОБСЕ дало рекомендации Беларуси и США по усовершенствованию избирательного кодекса. Беларуси -  упразднить процедуру досрочного голосования, а Америке — почему-то -  расширить эту практику. Голосовать можно по почте, имэйлу, и даже  факсу. Сейчас от выборов к выборам число досрочно голосующих растет в геометрической прогрессии.  Впрочем,  избирательная система США нередко дает очевидные сбои. 
 
Политологи уверены - досрочно на выборах президента США проголосуют не менее трети американцев.  И все же — далеко  не все граждане Соединенных Штатов используют это право. Среди них — и  белорусский американец Ефим Гитлин.   

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