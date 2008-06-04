В Совете Республики одобрен законопроект о предоставлении гражданам других стран статуса беженца в Беларуси

Документ предусматривает создание дополнительной защиты иностранцев. Сегодня же белорусские сенаторы одобрили еще ряд документов, в частности – о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей, о персонале коллективных сил по поддержанию мира в СНГ и другие. Кроме того, сегодня верхняя палата внесла поправки в закон о здравоохранении и приняла законопроект об ипотеке. Нормативный акт регулирует отношения в данной сфере и создает правовую основу долгосрочного ипотечного кредитования.