В Совете министров обсудили реализацию Госпрограммы развития регионов

По мнению правительства, малые и средние города Беларуси должны зарабатывать за счет более активного развития собственной инфраструктуры.

Бизнес-климат в регионе должен быть благоприятным не за счет дотирования со стороны областных и республиканского бюджетов, а быть в первую очередь самодостаточным. На программу развития малых и средних городов правительство выделило 4,5 триллиона рублей.



Беларусь – страна малых городов. Большая экономика государства складывается, в основном, не только из солидной доли валообразующих предприятий, но также из маленьких экономик регионов. А успешный бизнес одного предприятия – залог успеха всего города. Вот, например, Лиозно. Этакий провинциальный "островок благополучия". В райцентре меньше 1% безработных. Местный флагман экономики – предприятие по производству деревянной тары для кабеля. Бизнес прибыльный – за прошлый год здесь произвели и реализовали продукции на два миллиарда, что и позволило открыть на базе предприятия лесопильный завод.

В небольшом городке банкротство даже одного предприятия может поставить под угрозу жизнь всего населенного пункта. Сегодня в Совете Министров подвели итоги реализации государственной программы развития малых и средних городов за прошлый год. Статистика не врет – в регионах страны за 2008-й создали более 30 тысяч рабочих мест, уровень безработицы снизился, свой бизнес открыли больше людей – рост по всех параграфам. Но Сергей Сидорский заявил, что ждет от правительства не "гламурных цифр" (цитата), а реальных результатов по улучшению бизнес-климата в малых городах.

Сейчас условия для бизнеса в маленьком городе напоминают фактически офшор – зону с налоговыми и различными другими льготами. По сути, это гарантия высокой доходности региона. Однако треть малых и средних городов не выполняют показатели по производству потребительских товаров, и одна четвертая – по производству промышленной продукции. Поэтому сегодня в Правительстве вновь напомнили: бизнес-климат в регионах должен быть благоприятным не только за счет дотирования из областного или республиканского бюджета, а быть в первую очередь самодостаточным.