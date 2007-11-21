В Совете министров Беларуси говорили о детях

Президентская программа "Дети Беларуси" и программа демографической безопасности страны - на контроле правительства.

Итоги выполнения заданий в Год ребенка подвели на видеоконференции. Сегодня в нашей стране каждый пятый житель - ребенок. И он в полной мере должен ощущать не только заботу семьи, но и государства.

На специальные "детские" программы в этом году выделено около 400 миллиардов белорусских рублей. Еще 168 миллионов будет высвобождено в результате упорядочения льгот.

Согласно статистике, в Беларуси в этом году увеличилось количества браков и повысилась рождаемость, а показатель младенческой смертности по-прежнему один из самых низких в мире.

