В Совете Европы приветствуют расширение диалога между Беларусью и ЕС

Об этом заявил глава Дирекции демократии и политических отношений Совета Европы Жан-Луи Лоран.

С еврочиновником встретился глава Администрации Президента Владимир Макей. Как сообщил после встречи Жан-Луи Лоран, данные переговоры свидетельствуют о новом этапе в диалоге официального Минска и Евросоюза.

Жан-Луи Лоран, глава Дирекции демократии и политических отношений Совета Европы:

Я несколько лет общаюсь с господином Макеем, ещё с тех пор, как он работал в Страсбурге. Это хорошо, ведь он знает Европу изнутри. Он очень хорошо понимает суть взаимодействия Беларуси и ЕС. И мы с господином Макеем обсудили многие аспекты.

Жан-Луи Лоран дал интервью информационно-аналитической программе «Неделя». Представитель Совета Европы поделился своим мнением о перспективах белорусско-европейских отношений, а также прокомментировал реформы избирательного законодательства в нашей стране — смотрите в программе «Неделя» в воскресенье 6 декабря в 19-30.