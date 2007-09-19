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В Совбезе Беларуси обсудят вопросы противодействия коррупции

19 сентября 2007 07:25
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60-е заседание Межведомственной комиссии при Совете безопасности Беларуси пройдёт 19 сентября под председательством генпрокурора нашей страны Петра Миклашевича. Основная тема обсуждения - деятельность правоохранительных органов по выявлению, пресечению и расследованию взяточничества, злоупотребления служебным положением.
Комиссия координирует деятельность госорганов, организаций и общественных объединений в сфере борьбы с преступностью, незаконным оборотом наркотиков и наркоманией. В ее составе - руководители правоохранительных и контролирующих органов, судов, министерств и комитетов страны.

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