В Совбезе Беларуси обсудят вопросы противодействия коррупции

60-е заседание Межведомственной комиссии при Совете безопасности Беларуси пройдёт 19 сентября под председательством генпрокурора нашей страны Петра Миклашевича. Основная тема обсуждения - деятельность правоохранительных органов по выявлению, пресечению и расследованию взяточничества, злоупотребления служебным положением.

Комиссия координирует деятельность госорганов, организаций и общественных объединений в сфере борьбы с преступностью, незаконным оборотом наркотиков и наркоманией. В ее составе - руководители правоохранительных и контролирующих органов, судов, министерств и комитетов страны.