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В сотрудничестве белорусской милиции и турецкой полиции нет границ

13 декабря 2006 14:33
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Предоставлять необходимую информацию друг другу теперь обе страны будут в максимально короткие сроки. А сотрудники правоохранительных органов Беларуси смогут изучить опыт своих зарубежных коллег в турецких учреждениях образования.Такова информация, которую предоставили сегодня в Министерстве внутренних дел. 13 декабря там завершила свою работу совместная комиссия.
Представители МВД Беларуси и Турции обсудили пути развития и укрепления сотрудничества в борьбе с международной преступностью,  наркотрафиком и терроризмом. Белорусские и турецкие специалисты рассмотрели и  несколько новых  направлений взаимодействия.

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