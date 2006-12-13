В сотрудничестве белорусской милиции и турецкой полиции нет границ

Предоставлять необходимую информацию друг другу теперь обе страны будут в максимально короткие сроки. А сотрудники правоохранительных органов Беларуси смогут изучить опыт своих зарубежных коллег в турецких учреждениях образования.Такова информация, которую предоставили сегодня в Министерстве внутренних дел. 13 декабря там завершила свою работу совместная комиссия.

Представители МВД Беларуси и Турции обсудили пути развития и укрепления сотрудничества в борьбе с международной преступностью, наркотрафиком и терроризмом. Белорусские и турецкие специалисты рассмотрели и несколько новых направлений взаимодействия.