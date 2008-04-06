В Сочи прошла встреча Владимира Путина и Джорджа Буша

Президенты обсудили главные международные проблемы - расширение НАТО на восток, размещение ПРО в Европе и региональные конфликты. Встреча на высшем уровне завершилась пресс-конференцией в резиденции российского президента "Бочаров ручей". Итоги всех переговоров обе стороны решили отразить в так называемой Сочинской декларации. Саммит в Сочи - это последняя, итоговая встреча на высшем уровне двух президентов. О будущих отношениях между Москвой и Вашингтоном Буш говорил на двусторонней встрече с Дмитрием Медведевым. Избранный президент России сделал важное политическое заявление, сказав, что все положительные результаты совместной работы должны быть сохранены и продолжены.