В СНГ создается Совет руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций стран Содружества

Проект Положения о Совете будет согласован 9 ноября в Минске на заседании экспертной группы. Документом предусмотрено, что совет будет рассматривать проекты многосторонних программ и мероприятий в области телерадиовещания перед их внесением в уставные органы Содружества. Среди функций Совета - изучение и обмен опытом государств СНГ в области правового регулирования деятельности телерадиокомпаний, охраны авторских и смежных прав, технической оснащенности и творческого процесса, а также создание общей базы данных по проблемам и темам, представляющим взаимный интерес.