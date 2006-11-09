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В СНГ создается Совет руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций стран Содружества

09 ноября 2006 08:30
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Проект Положения о Совете будет согласован 9 ноября в Минске на заседании экспертной группы. Документом предусмотрено, что совет будет рассматривать проекты многосторонних программ и мероприятий в области телерадиовещания перед их внесением в уставные органы Содружества. Среди функций Совета - изучение и обмен опытом государств СНГ в области правового регулирования деятельности телерадиокомпаний, охраны авторских и смежных прав, технической оснащенности и творческого процесса, а также создание общей базы данных по проблемам и темам, представляющим взаимный интерес.

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