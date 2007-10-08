В Сморгони снова открывается кинологический центр Госпогранкомитета

Он был реконструирован в рамках реализации международной технической помощи Евросоюза и ПРООН.

Введены в строй учебный корпус по досмотру багажа, отделения по выращиванию щенков, новые вольеры и выгулы, ветеринарный лазарет оснастили самым современным оборудованием. В центре разводят собак лучших служебных пород. Немецких, бельгийских, кавказских овчарок, кокер-спаниелей, лабрадоров ретриверов готовят для розыскной работы, поиска людей, обнаружения наркотиков, взрывчатых веществ, а также для караульной службы.

Теперь здесь могут готовить служебных собак не только для правоохранительных органов республики, но и для зарубежных стран. В частности, Германия уже подала заказ на подготовку 150 щенков. Все питомцы, выращенные в Сморгонском центре, регистрируются в белорусском кинологическом объединении и получают родословные международного образца.

В церемонии открытия примут участие представители МИДа, Еврокомиссии, Программы развития ООН, Международной организации по миграции, а также послы стран Европейского Союза, аккредитованные в Республике Беларусь.

Гости ознакомятся с техникой и инфраструктурой кинологического центра. Пройдут также показательные выступления кинологов со служебными собаками.