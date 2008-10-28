В Сирии обнародована видеозапись американского нападения
На кадрах, снятых на камеру мобильного телефона, видно, как американские вертолёты вторглись на сирийскую территорию.
Жертвами воскресной атаки стали восемь человек, еще 14 получили ранения. Накануне в деревне недалеко от города Абу-Кемаль, под антиамериканскими лозунгами прошли похороны жертв воздушной атаки. На траурную процессию съехались тысячи людей. Сирийские власти назвали произошедшее военным преступлением. В администрации Джорджа Буша настаивают что, целью авиаудара был один из лидеров "Аль-Каиды". Серьёзную озабоченность в связи с вторжением американских войск на территорию Сирии выразили ряд стран, в том числе и Беларусь.