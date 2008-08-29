В силовом блоке Беларуси произошла ротация кадров

Новые должности уже завтра займут 12 руководителей. Кадровые назначения коснулись Совета Безопасности, Погранкомитета и Министерства внутренних дел. Глава государства потребовал от назначенцев реальных шагов уже в ближайшее время, подчеркнув, что в условиях обострения геополитической ситуации в мире, времени на адаптацию на новых должностях – нет.



Сегодняшние назначения прошли по-военному четко. Все кандидатуры уже и ранее обсуждались неоднократно, ведь перестановка кадров может как укрепить, так и ослабить ведомства, что недопустимо. Кадровая политика всегда требует особого внимания, и говоря об этом, Александр Лукашенко указал на слабую работу с кадрами в МВД.



Криминогенная ситуация в Беларуси все еще требует пристального внимания силовиков, особенно, что касается коррупции и экономических преступлений. И уж тем более, дело чести — раскрытие преступления, совершенного на День Независимости.



Совета Безопасности Беларуси коснулись три назначения. Так новыми заместителями госсекретаря стали представители сразу трех ведомств. Это генерал-майор Алексей Елфимов, возглавлявший военную контразведку КГБ, генерал-майор Александр Коновалов, до сегодняшнего дня руководивший Могилевским УВД и полковник Станислав Зась, представляющий генштаб Вооруженных сил Беларуси.



Два новых заместителя появились также в погранкомитете страны — Андрей Горулько и Анатолий Лаппо. И сразу шесть назначений по линии Министерства внутренних дел. Так, в частности, новым руководителем столичного ГУВД назначен Леонид Фармагей. Его знают по руководящей работе в ГАИ столичной области, в Министерстве внутренних дел и, последние годы, в УВД Витебской области. Его место в Витебске займет Александр Найденко — теперь уже бывший заместитель начальника ГУВД Минска, а Анатолий Кулешов, возглавлявший столичную милицию, станет заместителем Министра внутренних дел.



Чуть меньше месяца остается до выборов в белорусский парламент. Эта тема также не осталась без внимания, ведь она напрямую связана с работой силового блока. Отдельные западные политики, называют исход этой политкампании лакмусовой бумажкой и самым главными критерием отношений Беларуси с Соединенными Штатами. Позиция Александра Лукашенко — Беларусь проводит выборы для своего народа. И они, не зависимо от Запада, пройдут прозрачно и демократично, с большим колличеством международных наблюдателей.



Мнение Президента — требования не только к непосредственной работе всех силовых ведомств, но и к их личному составу должны повышаться. Жесткие реалии современности должны напомнить всем о силовой составляющей. Это значит, что все от рядового до генерала должны заниматься спортом, военной подготовкой и просто быть в хорошей физической форме.



И уже поздравляя назначенцев, Глава государства еще раз подчеркнул: "Времени на длительную адаптацию нет". Уже завтра от новых руководителей государство ждет конкретных шагов. Спрос с каждого будет жестким.