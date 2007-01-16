В штаб-квартире СНГ закончились каникулы

16 января в Овальном зале прошло первое заседание в новом году, на котором совет постоянных представителей государств в органах Содружества наметил планы на будущий год. 2006-й, объявленный годом СНГ, был достаточно напряженным. В Минске прошли десятки встреч на высшем уровне. Только главы государств-участников Содружества собирались в белорусской столице дважды. Ожидается, что и в этом году работа Совета постоянных представителей и других органов СНГ будет не менее насыщенной.