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В штаб-квартире СНГ закончились каникулы

16 января 2007 11:51
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16 января в Овальном зале прошло первое заседание в новом году, на котором совет постоянных представителей государств в органах Содружества наметил планы на будущий год. 2006-й, объявленный годом СНГ, был достаточно напряженным. В Минске прошли десятки встреч на высшем уровне. Только главы государств-участников Содружества собирались в белорусской столице дважды. Ожидается, что и в этом году работа Совета постоянных представителей и других органов СНГ будет не менее насыщенной.

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