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В штаб-квартире СНГ обсуждают правовой статус миротворцев Содружества

14 июня 2006 13:36
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В штаб-квартире СНГ в Минске проходит заседание экспертной группы государств - участников Содружества по согласованию проектов соглашений по проблематике Коллективных сил по поддержанию мира.

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, участники заседания намерены рассмотреть  проекты Соглашения о социальных и правовых гарантиях персоналу Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ и Соглашения о порядке финансового, технического и тылового обеспечения деятельности и персонала Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ. Указанные документы призваны обеспечить безопасность и защиту персонала Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ при выполнении им своих обязанностей в соответствии с Мандатом на проведение операции по поддержанию мира, усилить социальную и правовую защищенность персонала КСПМ и членов семей миротворцев, регламентировать порядок финансового, технического и тылового обеспечения деятельности КСПМ при проведении операций по поддержанию мира на территориях государств - участников СНГ.

Будут рассмотрены вопросы, связанные с денежным содержанием персонала КСПМ, зачетом срока службы в КСПМ для исчисления пенсии, выплатой единовременных пособий в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии), получением членами семьи лица из состава персонала КСПМ дополнительных пособий в случае его гибели.

Замечания и предложения к проектам документов поступили из Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан.

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