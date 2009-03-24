В Сербии вспоминают о жертвах военной агрессии НАТО

Ровно 10 лет назад Североатлантический Альянс начал бомбардировки территории бывшей Югославии. Авианалеты и ракетные удары продолжались 78 дней. Целями натовской операции были военные объекты, промышленная, транспортная и энергетическая инфраструктуры страны. Погибли около двух тысяч мирных жителей. До десяти тысяч человек получили ранения. Поводом для бомбежек стал провал переговоров по косовской проблеме. Югославский президент Слободан Милошевич отверг план Запада по решению межэтнического конфликта, который предполагал вывод югославской армии и полиции из Косово и размещение там иностранных войск. Операция НАТО была прекращена, когда Белград принял эти условия.