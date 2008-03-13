В Сербии состоятся внеочередные парламентские выборы

Президент Сербии Борис Тадич подписал указ о роспуске парламента и проведении внеочередных парламентских выборов 11 мая. Ожидают, что голосование покажет отношение сербов к ЕС и отделению Косова. Напомним, премьер-министр Сербии Воислав Коштуница 8 марта объявил об отставке своего правительства, объяснив это решение неразрешимыми разногласиями в составе правящей коалиции. Коштуница обвинил ряд министров в прозападной позиции по вопросу независимости Косово.