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В Сербии готовятся провести досрочные выборы в парламент

10 марта 2008 08:42
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Правительство Сербии сегодня на внеочередном заседании подготовит и передаст президенту Борису Тадичу предложение о проведении досрочных выборов в парламент. По мнению премьер-министра страны, их целесообразно провести 11 мая одновременно с выборами в местные органы самоуправления. Такое решение глава правительства мотивировал тем, что углубившиеся противоречия в кабинете министров, сформированном по принципу коалиции, не позволяют принимать важнейшие для страны решения.

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