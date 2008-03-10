В Сербии готовятся провести досрочные выборы в парламент

Правительство Сербии сегодня на внеочередном заседании подготовит и передаст президенту Борису Тадичу предложение о проведении досрочных выборов в парламент. По мнению премьер-министра страны, их целесообразно провести 11 мая одновременно с выборами в местные органы самоуправления. Такое решение глава правительства мотивировал тем, что углубившиеся противоречия в кабинете министров, сформированном по принципу коалиции, не позволяют принимать важнейшие для страны решения.