В сейме Литвы критикуют запрет на трансляцию программ государственного телевидения Беларуси

Комитет иностранных дел сейма Литвы отрицательно оценил запрет на трансляцию на территории этой страны программ государственного телевидения Беларуси. <Решение Комиссии радио и телевещания Литвы о прекращении ретрансляции белорусского телевидения было поспешным, без предварительных консультаций и учета политического и гражданского контекста>, - говорится в принятом заявлении. Недостаточная обоснованность такого запрета, отметил парламентский комитет, вызвала недовольство у части жителей Литвы.