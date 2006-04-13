Прямой эфир

В сейме Литвы критикуют запрет на трансляцию программ государственного телевидения Беларуси

13 апреля 2006 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Комитет иностранных дел сейма Литвы отрицательно оценил запрет на трансляцию на территории этой страны программ государственного телевидения Беларуси. <Решение Комиссии радио и телевещания Литвы о прекращении ретрансляции белорусского телевидения было поспешным, без предварительных консультаций и учета политического и гражданского контекста>, - говорится в принятом заявлении. Недостаточная обоснованность такого запрета, отметил парламентский комитет, вызвала недовольство у части жителей Литвы.

Другие новости рубрики

Все новости
13 апреля 2006 07:57

Александр Лукашенко внес предложение о назначении Сергея Сидорского премьер-министром Беларуси

13 апреля 2006 07:00

Беларусь - Азербайджан: перспективы сотрудничества

12 апреля 2006 14:11

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Александра Косинца