В Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит глав государств СНГ

Это встреча президентов, от которой громких сенсаций не ожидали. Вопрос, который волновал - дальнейшая судьба Содружества.

Известно, что Концепция реформирования СНГ сейчас вырабатывается. Но вот представлена ли она (она сама или её черновой вариант) участникам встречи "без галстуков" - было неизвестно вплоть первой минуты встречи Президентов.

О возможной конкретной тематике переговоров в северной столице можно было судить по некоторым документам, подготовленным исполкомом Содружества. Конечно, не обошлось без энергетики - темы актуальной сейчас для всех стран- участниц СНГ. Речь идет о создании единого энергетического рынка для 12 государств. Причем на принципах прозрачности и недискриминации.

Идея общего рынка прослеживается по нескольким направлениям. Кроме энергетики общим рынком страны Содружества хотели бы связать предоставление транспортных услуг и рынок труда. То есть, 12 стран задумались о согласованных мерах по совместному использованию рабочей силы.

В качестве темы, заявленной заранее для питерской встречи "без галстуков" звучало ещё приграничное сотрудничество, создание совместных предприятий, промышленно-финансовых групп и даже транснациональных корпораций в рамках СНГ. Но так как саммит неформальный, то априори он не предполагает четкой повестки дня. Что строго соблюдается на таких встречах, так это протокольный регламент.

Обязательный пункт - совместное фотографирование. В Петербурге эта краткая церемония прошла на берегу финского залива, недалеко от Константиновского Дворца. Вспышки фотокамер сопровождали президентов до Павильона переговоров. За дверями Павильона главы государств Содружества уединились - на рабочий завтрак. Тоже обязательный протокольный элемент, но без присутствия СМИ.

Сама же встреча глав государств в рамках неформального саммита состоялась после обеда. В Константиновском дворце. Некоторые президенты Содружества здесь уже встречались: январским вечером 2006 года. Так, для Александра Лукашенко и Владимира Путина 24 января 2006 года было днем подписания исторического соглашения о равных правах граждан Беларуси и России.

Появившись сегодня в Мраморном зале и Владимир Путин, и Александр Лукашенко, как впрочем, и другие их коллеги по СНГ, были в хорошем настроении. Большинству Президентов Содружества есть, что обсудить как в двухстороннем формате, так и многостороннем.

Хоть и неформальный саммит, но Президенты стран-участниц проявили в этот раз особую дисциплину: прибыли все 12. Полный состав - редкая удача. Прибыл даже Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов. Его предшественник Сапармурат Ниязов, скончавшийся в декабре 2006, никогда не приезжал на встречи лидеров СНГ.

Главы государств своим дресс-кодом оригинально подтвердили ненормальность Питерского саммита. Пиджаки расстегнуты, однако все - в галстуках. Ненормальность подчеркивал их цвет: президенты отдали предпочтение красным и бордовым оттенкам.

На правах хозяина саммит открыл Владимир Путин: поприветствовал коллег и предложил в качестве основной тематики неформальной встречи выбрать экономическую. При этом подчеркнул, что о проблемах СНГ сам говорить не будет. Это право за председателем Содружества - президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Председательствующий Нурсултан Абишевич действительно начал с проблемного: с перспектив существования нашего общего интеграционного объединения. Председатель СНГ сообщил, что главы государств рассмотрят концепцию развития Содружества.

У Казахстана и Беларуси схожие позиции относительно будущего СНГ. Это главное интеграционное объединение постсоветского пространства необходимо сохранить. Причем не частями, а целиком. Опыт Беларуси подтверждает, что дополнительным резервом развития Содружества может стать активизация сотрудничества между странами на межрегиональном уровне в самых различных сферах.