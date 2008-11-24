В Санкт-Петербурге сегодня говорили о европейской безопасности и международном гуманитарном праве

Здесь начала работу Межпарламентская ассамблея стран Содружества и ЕврАзЭС и Парламентская Ассамблея ОДКБ.

Беларусь представлена группой депутатов обеих палат парламента. С трибуны думского зала Таврического дворца глава правительства России сделал несколько важных политических заявлений. Так, именно Россия призывает сейчас мировое сообщество выработать и подписать новый договор, который гарантировал бы реальную и равную безопасность в Европе, а также полностью запретить оружие массового поражения.

Строительство Союзного государства как приоритет в работе белорусских парламентариев обозначил сегодня председатель нижней палаты парламента Беларуси Владимир Андрейченко. В ходе его встречи со спикером Госдумы Борисом Грызловым была затронута экономическая тематика, в том числе вопрос о ценах на российские энергоносители для Беларуси. Конкретные цифры будут обсуждаться на уровне правительств двух стран. Но в ходе сегодняшнего диалога российская сторона заверила, что при принятии данного решения будет учтено падение цен на нефть.

Также сегодня на двухсторонней встрече глав палат белорусского парламента с молдавскими коллегами был достигнут ряд договоренностей касательно развития взаимоотношений на международной арене. Председатель парламента Молдовы Мариан Лупу выразил благодарность белорусской стороне за содействие в развитии товарного производства в аграрном секторе. Он также подчеркнул, что вся техника, которая используется в сельском хозяйстве Молдовы, произведена в Беларуси.

