В Санкт-Петербурге пройдет заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Реализацию решений Совета глав государств Содружества, принятых 5 октября в Душанбе, обсудят парламентарии.

На повестке дня более 20 вопросов, в их числе - текущая деятельность Организации и утверждение графика основных мероприятий на 2008 год. Гармонизация законодательства в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и наркобизнесом - одна из обсуждаемых тем.

Делегация Национального собрания Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Вадимом Поповым и председателем Совета Республики Геннадием Новицким примет участие и в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС и Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которые также пройдут в городе на Неве.